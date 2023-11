Calciomercato Milan – Dalla Turchia: “Il Fenerbahçe ritorna su Krunic”

Nel corso della sessione estiva di calciomercato c'è stato un giocatore che più di altri avrebbe potuto lasciare il Milan , ma alla fine è rimasto per volere dell'allenatore. Ovviamente stiamo parlando di Rade Krunic , seguito dal Lione e, soprattutto, dal Fenerbahçe , con lo stesso tecnico İsmail Kartal che lo aveva espressamente richiesto alla società. Stefano Pioli , però, ha sempre fatto muro ritenendolo un punto fermo della sua rosa.

Ora, con la sessione invernale di calciomercato che si avvicina, una trattativa potrebbe anche riaprirsi. A riferirlo è il portale turco 'Sporx', molto informato sulle vicende del Fenerbahçe e non solo inerenti alle trattative. Il sito anatolico spiega come la speranza del Milan fosse di rinnovare il contratto a Rade Krunic, ma i discorsi a riguardo si sarebbero al momento arenati. Ed ecco, quindi, che i 'Canarini Gialli' sarebbero pronti a tornare alla carica per il bosniaco.