Pellegatti: “Se con Xhaka vinci il campionato, può valere 100 milioni”

"Igli Tare è andato l'altro ieri a Leverkusen, o perlomeno nei giorni scorsi per capire e portare l'offerta. Per Tare e Allegri, il Milan on può prescindere da Xhaka. Pensano che possa far fare al Milan un totale salto di qualità. Poi arrivano però gli uomini dei conti, che valutano e fanno i conti aritmetici. Un giocatore di 32 anni non può valere più di 12 milioni. Secondo me i conti non si fanno così . Un giocatore di 32 anni può essere bravissimo e fondamentale per una squadra. Non è che a 32 anni ha un valore che corrisponde per forza a a quell'età.

Ha continuato così Pellegatti: "Magari c'è un giocatore di 20 anni per cui gli diamo 25 milioni, ma tra lui e Xhaka c'è un abisso. Mi sembra riduttivo usare le tabelle come 32 = 12 milioni, mi sembra proprio sbagliato. Se con Xhaka il Milan può vincere il campionato vale 100 milioni, vale un miliardo. Perché vai a prendere giocatori da 100 milioni che non ti fanno vincere. Il Real Madrid ha messo più di 100 milioni per Mbappe ma non ha fatto vincere niente. La tabellina però non mi piace, per me è sbagliata. Il Bayer giustamente pensa di tenerlo e per loro è un cardine come lo è per la Svizzera. Quindi per noi ha un valore diverso dai 12. La tabella anno = prezzo mi sembra miope. Tare dovrà essere bravo a trovare l'intesa, c'è anche l'inserimento di Thiaw. Vedremo come risolveranno la situazione, calcolando che tra tre settimane c'è il raduno".