Pellegatti: “Non leggo di responsabilità per il Milan Futuro in Serie D”

Carlo Pellegatti ha parlato oggi sul suo canale YouTube della retrocessione in Serie D del Milan Futuro. Queste sono alcune delle parole usate dal giornalista per descrivere la situazione rossonera:"Già il Milan in Serie D è una cosa che non deve succedere. Dopo che il Milan è andato in Serie D, non leggo nulla su qualche responsabilità, le responsabilità. Mi sembra che abbiano speso, non so la cifra esatta, dai 13 ai 16 milioni. Una squadra con delle ambizioni in Serie C ne spende 5,6,7 al massimo. Secondo le proprie ambizioni.