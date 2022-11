Pelé, preoccupano le sue condizioni: l’ex attaccante ricoverato d’urgenza

Non arrivano grandi notizie sulla salute di Pelé. La leggenda del Brasile sta lottando da diverso tempo con un tumore e nelle ultime ore sarebbe stato ricoverato d'urgenza. Secondo 'ESPN Brasile', l'ex attaccante è all'ospedale di San Paolo e avrebbe manifestato sintomi quali gonfiori in tutto il corpo, problemi cardiaci e confusione mentale. Inoltre pare che la chemioterapia a cui Pelé si sta sottoponendo non starebbe dando i risultati sperati. Milan, questo sì che è un vero rimpianto: ora domina ovunque.