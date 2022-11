Milan, questo sì che è un vero rimpianto: ora domina ovunque

Dopo aver visto quanto sta facendo bene sia in nazionale che nel suo club, i dirigenti del Milan avranno più di qualche rimpianto

Fabio Barera

I numeri messi in mostra in nazionale nel corso degli ultimi tempi, soprattutto ai Mondiali di Qatar 2022, lo hanno reso uno dei calciatori più monitorati dell'intera rassegna continentale. Ed anche nel suo club, prima di partire per il Medio Oriente, stava facendo davvero molto bene.

E pensare che il Milan lo aveva quasi in pugno nel corso del calciomercato estivo. Il calciatore in questione è Enzo Fernandez, ex centrocampista del River Plate e ora in forza al Benfica, che è impegnato ai Mondiali con la maglia dell'Argentina.

Milan, che rimpianto Enzo Fernandez — L'ottimo impatto con l'Albiceleste, compresa la rete contro il Messico, avranno fatto rimanere a bocca aperta i dirigenti del Milan, che in estate lo avevano cercato con insistenza. Il rimpianto cresce se si pensa che l'affare era stato messo in standby per attendere un'apertura da parte di Renato Sanches. Peccato che questa non sia mai giunta, col portoghese accasatosi al PSG.

Oggi Enzo Fernandez trascina l'Argentina e il Benfica, club in cui ha già segnato 1 rete e ha assistito i compagni in tre occasioni. Grande delusione in casa Milan, per un affare che poteva essere, ma non è stato. Tenendo sempre presente che ad oggi sarebbe stato utilissimo, dal momento in cui Vranckx ha realmente convinto solo nell'ultima gara.