Pelé, peggiorano le sue condizioni: passerà il Natale in ospedale | News

Non arrivano grandi notizie dall'Ospedale Albert Einsten di San Paolo in merito alle condizioni di Pelé. La leggenda brasiliana è ricoverato da tre settimane e sta ricevendo le cure legate a "disfunzioni renali e cardiache". L'ex attaccante, che sta combattendo contro un cancro al colon, "presenta una progressione della malattia oncologica e richiede ulteriori cure legate a disfunzioni renali e cardiache". Il bollettino dell'ospedale ha precisato che l'82enne "continua a essere ricoverato sotto le necessarie cure dell'équipe medica". Poco prima le tre figlie hanno comunicato che passeranno il Natale in ospedale "per varie ragioni, sarà meglio rimanere qui, con tutte le cure mediche".