Mercato Milan – Bennacer, buona volontà da tutte le parti per il rinnovo

Tutto ciò viene confermato anche da Gianluca Di Marzio. Come riporta il giornalista sul proprio sito, l'incontro è durato circa un'ora e mezza e al termine dell'incontro con il Milan Enzo Raiola ha riferito al calciatore algerino la proposta contrattuale ed economica del club. Quello di oggi è stato un primo incontro, ma da questo emerge la buona volontà di tutte parti coinvolte. Nonostante ci sia ancora da lavorare per giungere a un esito definitivo, si può dire che l'esito del colloquio è positivo. Milan, passi in avanti per il rinnovo di Bennacer: ecco l'offerta dei rossoneri.