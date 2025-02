Pedullà: “Vi dico quando è finito il rapporto tra Milan e Theo Hernández”

"Una grande società era il Milan che fu. Deluso da Conceição" — "Il Milan non è una società, perché una grande società era il Milan che fu. Questa è una società che non reagisce dinanzi a cose talmente evidenti da prendere delle decisioni che non prende, e questi sono i risultati. Io sono deluso da Sérgio Conceição, che lo ritenevo e lo ritengo un ottimo allenatore, nettamente superiore a Paulo Fonseca, e quando ho visto, e mi sono confrontato anche con qualche allenatore importante durante la partita, quando ho visto che ha tolto Christian Pulisic per mettere Davide Bartesaghi, era da ritiro del patentino, da sospensione".

"Ha tolto Giménez, pagato 35 milioni e hai dato al Feyenoord anche il bonus di 11" — "Poi hai tolto Santiago Giménez. Quindi, loro ti hanno ceduto Giménez, l'hai pagato 30, 35 milioni di euro, ed oggi gli hai dato anche il bonus di 11 milioni di euro - ha proseguito Pedullà sul Milan e Conceição -. Quindi io penso che una società non avrebbe potuto fare peggio. 11 milioni di euro che è il passaggio per il superamento del turno. Togli Giménez, metti Tammy Abraham, non ha capito nulla".

Quindi, la chiosa di nuovo su Theo:"Theo Hernández è una storia, indicibile, perché comunque il suo rapporto per me è finito il 31 agosto 2024 quando non prendi un provvedimento e l'anarchia continua. Ma la società assente, e l'allenatore fa quello che gli pare, non si capisce più nulla".