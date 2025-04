Notte di paura per Christian Panucci, ex difensore della Nazionale e del Milan: incendiata, nella notte, la sua auto

Notte di paura per Christian Panucci, ex difensore della Nazionale e del Milan, e oggi volto noto della TV come commentatore per Mediaset. La sua auto, un’Audi Q8, è andata completamente distrutta a causa di un incendio doloso avvenuto all’alba nel cortile della sua villa a Spinaceto, quartiere alla periferia sud di Roma.