Partnership Milan-Congo, ecco come dovrebbe svilupparsi | PM News

Congo come il Ruanda

La Repubblica Democratica del Congo intende sfruttare il calcio come strumento per promuovere il turismo nel paese, seguendo l’esempio di altre nazioni. Anche il Ruanda, infatti, ha già avviato collaborazioni con club prestigiosi come il PSG e l'Arsenal. Attualmente, il PSG riceve 10 milioni di euro all’anno per lo sponsor "Visit Rwanda" sulle divise d'allenamento. La stessa somma che in passato ha incassato l'Arsenal per lo stesso sponsor, posizionato sulla manica. LEGGI ANCHE: Milan, Kaká raggiante per il derby. Poi la coccola a Leão: "Gli auguro ..." >>>