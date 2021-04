Parma-Milan, Rebic torna titolare dopo un mese | News

Ante Rebic, attaccante del Milan, sarà titolare quest'oggi contro il Parma. Pioli si aspetta grandi cose dal croato

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport,Ante Rebic ritrova una maglia da titolare. La stagione del croato è stata molto complicata soprattutto per via degli infortuni (ma anche per il covid e per le squalifiche), ma c'è ancora il modo di riscattarsi in questo finale di stagione. L'attaccante ritorna in campo da titolare dopo un mese. Ricordiamo che Rebic nella scorsa annata è stato grande protagonista, con 11 gol e 3 assist. A proposito di Parma-MIlan: ecco la probabile formazione rossonera.