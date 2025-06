Dopo il passaggio di Chivu all'Inter, il Parma valuta per la sua panchina due ex giocatori del Milan, Gilardino e Gattuso.

Con Cristian Chivu ormai promesso all'Inter (contratto fino al 2027 e 2.5 milioni di euro a stagione più bonus) , il Parma si ritrova la panchina scoperta e da coprire. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, al momento sono due i nomi che rimbalzano nella testa della dirigenza del Parma: Daniele De Rossi e Alberto Gilardino. Per altro, i due ex giocatori rispettivamente di Roma e Milan sono già contattati.

DDR, esonerato lo scorso settembre dalla Roma, vanta consensi e feedback positivi dal canto suo. Sia per l'aura che da sempre lo contraddistingue, sia per la volontà di riscatto dopo l'esperienza alla Roma. Nel calderone di profili al vaglio c'è anche Paolo Vanoli, che il Torino ha salutato per assicurarsi Baroni ma finito nei radar del Cagliari.