Milan, chi è Arbeloa?

Nato a Salamanca il 17 gennaio del 1983, Alvaro Arbeloa è uno dei tecnici più promettenti del panorama spagnolo. Ex terzino destro, da calciatore ha giocato in grandi club come Real Madrid, Liverpool e West Ham, collezionando anche 56 presenze con la Nazionale tra il 2008 e il 2013. Nel 2017 appende gli scarpini al chiodo e inizia ufficialmente la carriera da allenatore. In panchina, Arbeloa è sempre stato legato ai 'Blancos', che ha allenato dall'Under 14 al Castilla (seconda squadra del club madrileno), prima dell'occasione in prima squadra di quest'anno dopo l'esonero di Xabi Alonso.