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Milan, spunta Arbeloa per la panchina: in programma un incontro con Ibrahimovic e Cardinale. Tutti i dettagli

Alvaro Arbeloa
Non solo Oliver Glasner e Mauricio Pochettino: il Milan ci prova anche per l'ex Real Madrid Alvaro Arbeloa: le ultime sul futuro della panchina
Redazione PM

Non solo Oliver Glasner e Mauricio Pochettino: il Milan ha individuato un nuovo profilo a cui affidare la panchina. Si tratta di un allenatore spagnolo, che ha allenato il Real Madrid nella stagione appena terminata, con cui Ibrahimovic e Cardinale stanno pianificando un incontro Il tecnico in questione potrebbe essere strettamente legato a un altro nome che stuzzica il Senior Advisor di RedBird: quello di Ramon Planes.

Milan, spunta Arbeloa per la panchina

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Secondo quanto riportato dal giornalista Luca Cerchione su X, il Milan avrebbe programmato un incontro con Alvaro Arbeloa, ex allenatore del Real Madrid. Il Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic e il proprietario del club Gerry Cardinale dovrebbero incontrare il tecnico spagnolo nei prossimi giorni. La location è ancora segreta, ma tutto fa pensare ad un appuntamento in spagna. Sempre in terra iberica, il board rossonero avrebbe la possibilità di approfondire i contatti con Ramon Planes, direttore sportivo fresco d'addio all'Al-Ittihad.

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Milan, chi è Arbeloa?

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Nato a Salamanca il 17 gennaio del 1983, Alvaro Arbeloa è uno dei tecnici più promettenti del panorama spagnolo. Ex terzino destro, da calciatore ha giocato in grandi club come Real Madrid, Liverpool e West Ham, collezionando anche 56 presenze con la Nazionale tra il 2008 e il 2013. Nel 2017 appende gli scarpini al chiodo e inizia ufficialmente la carriera da allenatore. In panchina, Arbeloa è sempre stato legato ai 'Blancos', che ha allenato dall'Under 14 al Castilla (seconda squadra del club madrileno), prima dell'occasione in prima squadra di quest'anno dopo l'esonero di Xabi Alonso.

Nei 168 giorni alla guida del Real Madird, Arbeloa ha conquistato 56 punti in 28 partite, per una media di 2 punti a gara. Un rendimento che, però, non è bastato a contendere il titolo al Barcellona, che ha vinto la Liga con 94 punti a +8 dai 'Blancos'.

Come giocano le squadre di Arbeloa

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Il modulo preferito da Arbeloa è il 4-3-3, anche se a volte propone alcune varianti come il 4-2-3-1 o il 4-4-2. Le sue squadre giocano un calcio ad alta intensità, con un pressing asfissiante per recuperare palla il prima possibile. Dopo la riconquista, il tecnico spagnolo chiede ai propri giocatori di occupare la metà campo avversaria per creare superiorità numerica e cercare spazi attraverso un possesso palla prolungato. Una filosofia opposta rispetto a quella proposta da Allegri nella stagione appena terminata, ma abbastanza in linea con quelle di Oliver Glasner e Mauricio Pochettino, altri due nomi in cima alla lista per la panchina del Milan.

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