Panchina Milan – Prima Rangnick poi un suo uomo: sale Marco Rose

MILAN NEWS – Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina, Ralf Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan. Sebbene il tedesco si sarebbe visto meglio dietro la scrivania, avendo a che fare con meno pressioni che negli ultimi anni lo hanno in qualche modo condizionato, Elliott lo vuole in panchina, almeno in un primo momento. Preparare la nuova stagione in un solo mese non sarà facile, ecco perché la scelta di Rangnick di affidare la panchina ad un suo uomo potrebbe essere rimandata e per il futuro salgono le chance di Marco Rose, tecnico che sta facendo molto bene con il Borussia Mönchengladbach (quarto in Bundesliga).

