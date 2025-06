Maignan, che è il capitano e uno dei pochi protagonisti positivi nella difficile stagione di quest'anno, inizia a trattare col Chelsea e il Milan non fa altro che aspettare offerte, senza una volontà decisa a trattenerlo, tolto forse Max Allegri. E infatti il rischio reale è quello che vada via ai Blues per "soli" 15 milioni di euro. Forse il commento di Tancredi non è così lontano dalla realtà e dagli scenari che mai ci si sarebbe aspettati ad agosto 2024.