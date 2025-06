Calciomercato Milan, le idee di Allegri per un ‘instant team’ da titolo

Max Allegri ha qualche idea per il calciomercato del Milan: passando da Modric a Rabiot, per poi affiancare un attaccante a Gimenez.

Tra un mese il Milan inizierà i preparativi per la prossima stagione. 7 luglio doppia seduta per il raduno, poi dall'8 cominceranno le sessioni di allenamento prima di partire per l'Asia. Infatti il 19 si giocherà la prima amichevole estiva contro l'Arsenal, a Singapore. Per questo ed altri motivi, serve intervenire subito sul mercato e rinforzare la squadra, sapendosi anche adattare. Allegri ha qualche idea ed è l'uomo giusto in questo momento.