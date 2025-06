Palermo, Inzaghi nuovo allenatore: ora è ufficiale | Serie B News

Filippo Inzaghi, ex attaccante ed ex allenatore del Milan, è il nuovo allenatore del Palermo in Serie B: sostituisce Alessio Dionisi

Con questa nota ufficiale, e con un video pubblicato sul proprio account del popolare social network 'X', il Palermo, compagine di Serie B, ha annunciato l'ingaggio di Inzaghi come nuovo allenatore. 'SuperPippo', ex attaccante del Milan (126 gol in 300 partite in undici stagioni, dal 2001 al 2012) e anche ex tecnico del Diavolo (stagione 2014-2015), ha appena portato il Pisa nella massima serie.