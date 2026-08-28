Il tormentone di mercato legato a Leao continua a far discutere, e le ultime parole rilasciate da Franco Ordine ai microfoni di TMW radio aggiungono letteralmente altra benzina sul fuoco.

Milan, Ordine senza peli sulla lingua per Leao

"Leao si è messo fuori da solo, perché con quelle dichiarazioni prima del Mondiale ha chiuso l'avventura al Milan."

Secondo il giornalista, l'avventura dell'attaccante portoghese in rossonero era già giunta al punto di non ritorno ben prima degli sviluppi di mercato, complici anche le sue dichiarazioni rilasciate alla vigilia del mondiale in cui ha chiesto apertamente la cessione, riferendo che il suo ciclo al Milan fosse già finito.

Sebbene l'entourage del calciatore e i vari rumors di mercato abbiano accostato a lungo il portoghese al calcio inglese, la realtà sembra un po' differente:

Il problema è che dalla Premier League non c'è mai stato tutto questo interesse. Lui comunque considera la Turchia una carta di riserva e sceglierà il Galatasaray come ultima spiaggia."

L'analisi di Ordine si è poi spostata sul piano tecnico ma soprattutto attitudinale. Pur riconoscendo le grandissime doti dell'ormai ex numero 10 rossonero, Ordine ha individuato quello che considera il vero freno alla sua definitiva consacrazione: la mancanza di passione.

"Lui rimane un giocatore con grande qualità e personalità, ma ha un grave difetto: non ha la passione per il proprio lavoro. Senza passione è molto difficile che tu possa diventare un grande".