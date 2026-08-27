Il futuro di Rafa Leão sembra essere sempre più lontano da Milano e con il destino tracciato verso l'Inghilterra. Secondo quanto riferito da John Townley, l'Aston Villa è infatti estremamente fiduciosa di spuntarla nella lotta al talento portoghese, battendo la forte concorrenza del Galatasaray nonostante la ricca offerta economica arrivata dalla Turchia.

Milan, Leao verso la Premier

Il classe '99 ha le idee chiare: priorità assoluta alla Premier League. L'operazione, emersa nelle prime settimane del mese. ha visto la squadra inglese accelerare in modo decisivo dopo aver ricevuto aperture dall'entourage del giocatore. L'investimento resta comunque molto importante per le casse del club di Birmingham, che sta lavorando con la dirigenza rossonera per definire la forma del trasferimento.

I due club stanno viaggiando verso l'intesa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato per l'estate successiva. Il portoghese, nonostante i milioni offerto dalla Turchia, sembra disposto a mettersi alla prova nel campionato più competitivo del mondo. Se l'affare dovesse andare in porto, si chiuderebbe un ciclo durato ben sei anni: arrivato dal Lille nell'estate del 2019, Leao ha collezionato con la maglia del Milan 291 presenze, 80 reti e 10 goal nell'ultima stagione.