Onana come Maignan, ma chi è più forte? I due portieri a confronto | News

Milan e Inter sono in mani sicure: grazie alle parate di Maignan e Onana, le due squadre hanno ottenuto il pass per i quarti di Champions

Enrico Ianuario

Maignan e Onana, che portieri! Milan e Inter si godono i loro estremi difensori, risultati quanto mai decisivi nelle rispettive partite di Champions League contro Tottenham e Porto. Il portiere rossonero è stato strepitoso a Londra in occasione del colpo di testa di Kane, mentre l'estremo difensore nerazzurro si è superato in più di una circostanza contro i portoghesi. Milano è in mani sicure, ma chi dei due è più forte? Di seguito il confronto tra Maignan e Onana, cercando di essere meno di parte di possibile.

Mike Maignan è stato acquistato dal Milan nell'estate del 2021 per sostituire Gianluigi Donnarumma. Arrivato tra mille incognite, il francese ha dimostrato di essere un portiere completo. Personalità, reattività e capacità di giocare con i piedi fanno di lui uno dei portieri più forti al mondo. Non è da meno André Onana, arrivato in estate per essere il vice Handanovic. Con il passare dei mesi, però, l'ex portiere dell'Ajax è riuscito a strappare il posto da titolare al capitano dei nerazzurri, roba non da poco.

Personalità — Sono due portieri che danno grande sicurezza al reparto difensivo. Maignan ha una personalità così forte che gli consente di essere determinante in ogni partita. Basta rivedere ciò che ha fatto pochi giorni fa su Dia, compiendo un vero intervento da difensore puro lasciando la porta spalancata. Il portiere del Milan, probabilmente, in questo è superiore rispetto a quello dell'Inter, anche se c'è da sottolineare come abbia dato maggiore sicurezza alla difesa di Inzaghi da quando gioca regolarmente titolare.

Reattività — A livello di reattività, invece, i due portieri si equivalgono. Hanno delle movenze da felino e grazie a questa caratteristica riescono a compiere delle grandi parate. Un esempio lampante: la parata sul colpo di testa di Kane da parte di Maignan e quella su Taremi da parte di Onana. Gesti tecnici molto simili e soprattutto efficaci.

Abilità nel giocare il pallone con i piedi — Qui probabilmente non ci sarebbe bisogno nemmeno di fare un paragone. Maignan è nettamente superiore ad Onana anche se, c'è da dire, che l'Inter aveva proprio bisogno di un portiere abile nel giocare il pallone con i piedi. Non che Handanovic non fosse capace, però il camerunese ha risolto quello che stava diventando un problema per Simone Inzaghi. In ogni caso non è al livello di Mike, il quale è un vero e proprio regista aggiunto. Siamo soliti vederlo lanciare il pallone in maniera precisa e millimetrica anche per 70 metri per i suoi compagni di squadra. Del resto Maignan, durante la passata stagione, è stato anche autore di un assist per un gol di Leao contro la Sampdoria.

Il francese, non a caso, è stato nominato miglior portiere della Serie A 2021-2022. E senza ombra di dubbio lo è anche in questa stagione, peccato solo che il problema al polpaccio lo ha tenuto ai box per troppo tempo e, molto probabilmente, quel premio andrà a finire tra i guantoni di un altro collega. Dunque, chi è più forte tra Maignan e Onana? Non ce ne vogliano i tifosi nerazzurri e lo stesso Onana, ma Maignan è almeno una spanna sopra l'interista. Milan, spunta un retroscena su Samardzic >>>

