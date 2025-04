Olimpiadi Los Angeles 2028: il calcio Femminile supera il maschile

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato una significativa modifica per i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 : il numero delle squadre iscritte al torneo di calcio femminile sarà maggiore rispetto a quelle del torneo maschile. A partire da questi Giochi, infatti, il numero delle squadre femminili iscritte passerà da 12 a 16 , mentre le formazioni maschili scenderanno da 16 a 12 . Questa novità segna un importante passo avanti per la parità di genere nello sport, considerando che nel torneo olimpico di calcio femminile, rispetto al passato, si vedrà un maggior coinvolgimento di atlete.

Olimpiadi 2028: parità di genere con più atlete e nuove gare miste

Il cambiamento non riguarda solo il calcio. A Los Angeles 2028, il numero delle atlete supererà quello degli atleti, segnando una pietra miliare nella storia delle Olimpiadi. Infatti, per la prima volta, le donne saranno il 50,7% del totale degli atleti, con 5.333 donne contro i 5.167 uomini. In totale, ci saranno 351 medaglie distribuite in 31 discipline, di cui 161 femminili, 165 maschili e 25 miste.