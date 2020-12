Oddo: “Hauge? I giocatori del nord Europa giocano senza paura”

Milan, Oddo dice la sua su Jens-Petter Hauge

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’ex rossonero Massimo Oddo, oggi allenatore, è intervenuto durante “L’inferno del lunedì” su Milan TV. Queste le sue parole su Jens-Petter Hauge, talento norvegese che il Milan ha prelevato in estate dal Bodo/Glimt per appena 4 milioni. “Ha dimostrato grandi qualità, che si erano già intraviste nella partita a San Siro del Bodo. Piano piano sta entrando nei meccanismi del Milan e ha fatto vedere che le qualità che abbiamo visto prima le vediamo anche qui. Imporsi in Italia e nel Milan non è semplice. Ha un vantaggio secondo me, e lo dico da allenatore: i giocatori del nord Europa hanno una marcia in più, soprattutto dal punto di vista mentale. Non hanno paura di mettersi in mostra, è una nota di merito per la personalità di questi ragazzi”, ha dichiarato l’ex terzino rossonero.

