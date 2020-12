Nuovo Stadio Milano, quasi scontata la vittoria della Cattedrale di Populous

Nuovo Stadio Milano: dovrebbe vincere il progetto dello studio Populous

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sulla realizzazione del nuovo stadio di Milano. Milan e Inter, infatti, hanno presentato al Comune di Milano, nei giorni scorsi, il dossier ripensato in base alle richieste avanzate da Palazzo Marino. In particolare, tenendo conto della volontà di rifunzionalizzare l’attuale stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro, anziché demolirlo.

L’istruttoria si concluderà entro il prossimo 15 gennaio. Il Comune di Milano, inoltre, vuole sapere con esattezza chi siano i reali proprietari del Milan. Resta da capire, intanto, quale dei due progetti del nuovo stadio di Milano vincerà e finirà, così, per prendere il posto dell’attuale impianto sportivo. Secondo il quotidiano generalista, sarebbe praticamente scontata la vittoria del progetto dello studio Populous.

Quindi, lo stadio dovrebbe essere la ‘Cattedrale‘, un impianto di 60mila posti che, secondo i progettisti statunitensi, rappresenterebbe un omaggio al Duomo ed alla Galleria di Milano. Il progetto, lo ricordiamo, prevede infatti vetri e “guglie” per ricordare il simbolo del capoluogo lombardo.

Un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie a un gioco di luci, ricordi la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio. L’impianto si colorerà di rosso o di blu in base al fatto che giochino Milan o Inter, con spalti avvicinati al campo. Prima di affidare, però, ufficialmente l’incarico di stendere il progetto definitivo del nuovo stadio, le società vogliono essere sicure della conclusione positiva dell’iter politico.

Ovvero, dichiarazione di pubblico interesse da parte della Giunta Comunale. Anche perché, in seconda battuta, potrebbero arrivare anche possibili ricorsi da parte di associazioni, comitati civici e partiti politici. La progettazione definitiva del nuovo stadio di Milano, della rifunzionalizzazione del ‘Meazza‘ e delle infrastrutture da realizzare, oltre che un abbozzo del nuovo parco, ha concluso il ‘CorSera‘, ha un costo elevato.

Si stimano cifre tra i 20 ed i 30 milioni di euro. Ecco perché Milan e Inter attendono che sia tutto ok per partire con vigore. Calciomercato Milan: Pioli ha scelto il difensore per gennaio. Vai alla news >>>