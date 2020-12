Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (07/12/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina al Milan, che ha vinto (1-2) anche in casa della Sampdoria, consolidando, così, il suo primato nella classifica di Serie A. Reti di Franck Kessié e Samu Castillejo. Il tecnico Stefano Pioli è raggiante: “Proveremo a vincerle tutte”. Si parla, poi, anche di Inter e Juventus. I nerazzurri sono una macchina da gol con Romelu Lukaku alla guida. I bianconeri di Andrea Pirlo, invece, sono ancora alla ricerca della giusta quadratura a centrocampo. Infine, riquadro dedicato al Napoli, vittorioso 0-4 sul campo del Crotone, così come era successo contro la Roma, indossando la maglia speciale per ricordare Diego Armando Maradona.

