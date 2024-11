Nuovo Stadio Milan a San Donato, incontro in corso tra Scaroni e Squeri

Secondo quanto riferito da 'MilanNews.it', Paolo Scaroni, Presidente del Milan, sta avendo un incontro con Francesco Squeri, Sindaco del Comune di San Donato Milanese. Tema del summit, ovviamente, la possibile realizzazione del nuovo stadio dei rossoneri nell'area San Francesco a San Donato, per cui il club di Via Aldo Rossi ha già fatto concreti passi in avanti. Seguiranno aggiornamenti. LEGGI ANCHE: Rinnovo Reijnders: la proposta del Milan, l’intenzione del giocatore >>>