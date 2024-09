Milan, cominciati i lavori per il Nuovo Stadio: ecco il primo passo

Intanto, secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Cittadino' di Lodi, il Milan avrebbe cominciato proprio nella giornata odierna i lavori per la posa della recinzione che circonderà il perimetro di 1500 metri dei terreni che il club rossonero ha acquistato. L'area verrà messa in sicurezza con un recinto in metallo che poggerà su dei new jersey in cemento, come si legge.