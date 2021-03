Niger-Costa D’avorio, Kessié ha giocato tutti i 90 minuti | News

Frenck Kessié, impegnato nella sfida tra Niger e Costa d'Avorio, ha giocato tutta la partita: il match è finito 0-3 per gli ivoriani

Nella gara valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, il centrocampista del Milan, Frenck Kessié, ha giocato tutti i 90 minuti in Niger-Costa d'Avorio. Il 'presidente', impiegato nel ruolo di mezz'ala destra nel centrocampo a tre degli ivoriani, è stato autore di un'ottima partita. La partita è terminata 0-3 in favore degli 'elefanti', grazie alle reti di Aurier, Gradel e Canon. A proposito di Kessié, sono stati fatti dei passi avanti per il suo rinnovo.