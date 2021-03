Calciomercato Milan – Kessie, passi avanti per il rinnovo. Le ultime | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: sono in corso le trattative per il rinnovo di contratto di Franck Kessie

Uno degli obiettivi del Milan sul calciomercato è quello del rinnovo dei contratti. La priorità ovviamente resta il prolungamento di Zlatan Ibrahimovic , Hakan Calahanoglu e Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno, ma ci sono altri giocatori nel mirino. Tra questi c'è anche Franck Kessie . Come viene riportato da Tuttosport, ieri c'è stato un incontro importante a Casa Milan tra la dirigenza rossonera e George Atangana , procuratore dell'ivoriano.

Il contratto di Kessie, come noto, scade nel giugno 2022. L'ex Atalanta si trova benissimo al Milan e la sua volontà è quella di continuare a vestire la maglia rossonera. Stesso discorso vale per la dirigenza, visto che il centrocampista è cresciuto esponenzialmente negli ultimi mesi sotto la guida di Stefano Pioli.. A dirlo anche Franco Baresi, vicepresidente rossonero, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: "Chi mi ha sorpreso di più? Kessie. È cresciuto in maniera esponenziale, sotto tutti gli aspetti: mentalmente e tatticamente. Oggi è un calciatore che incide sul rendimento dei compagni".

Nell'incontro di ieri tra il procuratore e la dirigenza non è stato trovato un accordo definitivo, ma filtra ottimismo per il buon esito dell'operazione. Il Milan ovviamente ha proposto a Kessie un aumento sensibile dell'ingaggio rispetto ai 2,2 milioni di euro che l'ivoriano percepisce attualmente. Come detto, l'accordo non è stato ancora trovato, ma nelle prossime settimane ci saranno dei nuovi incontri per cercare l'intesa definitiva. Intanto Baresi ha svelato il futuro di Tomori.