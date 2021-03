Calciomercato Milan – Ritorno di fiamma per Milinkovic Savic | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: i media lanciano una clamorosa indiscrezioni. Maldini vorrebbe dalla Lazio Milinkovic Savic

Salvatore Cantone

Complice la sosta per le nazionali, il Milan lavora in vista del calciomercato estivo. L'obiettivo di Maldini e Massara, oltre ai rinnovi di contratto, è ovviamente quello di rendere la squadra rossonera ancora più competitiva. La possibilità di giocare la Champions League nella prossima stagione è concreta, e quindi la società eventualmente sa benissimo di non poter sfigurare in una competizione che da sempre è habitat del Diavolo.

A dal proposito dalla Spagna lanciano una indiscrezione clamorosa. Secondo quanto scritto da Fichajes.net‘, infatti, il Milan starebbe pensando a Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio. Si tratta di un ritorno di fiamma, visto che il club rossonero era stato molto vicino al serbo due anni. A svelarlo Igli Tare, ds biancoceleste, anche se non ha mai svelato il nome della squadra: "Due anni ci fu un’offerta molto importante perMilinkovic-Savic nell’ultimo giorno di mercato. Io alzai le mani e lasciai la palla a Lotito La sua risposta fu secca, ‘voglio crescere e giocarmi fino in fondo la Champions".

Non possiamo sapere se quella offerta irrinunciabile fosse proprio del Milan, ma di sicuro in quell'estate si parlava molto dell'arrivo di Milinkovic Savic in rossonero. Pupillo di Leonardo, il centrocampista era stato individuato come l'uomo in grado di fare il salto di qualità alla squadra rossonera.

Ma ora l'operazione è davvero possibile? Con la qualificazione in Champions niente è impossibile, ma ovviamente è un'operazione estremamente complicata. Non solo perchè Lotito è un osso duro, ma anche perchè su Milinkovic ci sarebbero anche Inter, Juventus e Real Madrid. Staremo a vedere. Intanto, sempre a proposito del calciomercato del Milan: passi avanti per il rinnovo di un pilastro.