Nicolato: “Italia, Gattuso CT? 20 anni che cambiamo allenatore, ma …”

Gennaro Gattuso è il nuovo commissario tecnico dell'Italia. La Figc ha comunicato di aver conferito l’incarico all'allenatore. Gattuso sarà presentato giovedì 19 giugno, alle ore 11:00, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma. Gabriele Gravina ha commentato: “Gattuso è un simbolo del calcio italiano, l’azzurro per lui è come una seconda pelle.Le sue motivazioni, la sua professionalità e la sua esperienza saranno fondamentali per affrontare al meglio i prossimi impegni della Nazionale. Consapevoli dell’importanza dell’obiettivo che vogliamo raggiungere, lo ringrazio per la disponibilità e la totale dedizione con cui ha accettato questa sfida, condividendo il progetto della FIGC di sviluppo complessivo del nostro calcio, nel quale la maglia azzurra riveste una centralità strategica”.

A tal proposito il commissario tecnico della Lettonia, in precedenza ct dell'Italia Under 21, Paolo Nicolato, ha rilasciato una intervista a Radio FirenzeViola durante il "Viola weekend". Sulla scelta di Gennaro Gattuso come commissario tecnico dell'Italia, ha detto: "In senso generale sono 20 anni che cambiamo allenatore ma i risultati purtroppo no. Non dipende tutto dal timoniere insomma, il ruolo non garantisce nulla e al di là delle scelte fatte spero che queste non nascondano i problemi. La situazione non viene da 15 giorni ma sono 20 anni che facciamo fatica. Non stiamo al passo del calcio in Europa dove tutti gli stati si sono evoluti ed hanno studiato".