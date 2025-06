Massimiliano Allegri considera Vlahovic l'attaccante ideale per rinforzare il reparto avanzato del suo Milan. E Theo potrebbe tornare molto comodo a Igor Tudor sulla sinistra. Per 'SportMediaset', Milan e Juventus potrebbero scambiarsi i giocatori alla pari , con valutazione di 30 milioni di euro l'uno. Buona mettere a bilancio una plusvalenza e per non perdere il proprio patrimonio a costo zero.

Problema stipendio: come potrebbe fare il Diavolo con Vlahovic

Il nodo principale è costituito dallo stipendio: relativo per la Juventus (Theo Hernández chiederebbe 6 milioni di euro netti a stagione), importante per il Milan (Vlahovic in bianconero andava verso i 12). Cifra impossibile da pareggiare per i rossoneri, che, però, potrebbero offrirgliene 6, con un contratto sufficientemente lungo e in grado di garantire al serbo, in più anni, lo stesso incasso.