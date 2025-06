Nesta rifiuta il Bari: in cima alla lista ora c’è l’ex Milan Abate

Come riporta il giornalista sportivo Nicolò Schira questa mattina alle 07:35 sul suo profilo X, A bate sarebbe nella lista dei desideri anche del Vicenza . Questo è il messaggio lasciato dal giornalista a riguardo: "Proseguono i contatti tra il Vicenza e Ignazio Abate per la panchina". Schira lo aveva già anticipato tre giorni fa sempre su X, dove aveva scritto che Abate era nel mirino del club vicentino ma anche del Catanzaro.

POSSIBILI ALTERNATIVE AD ABATE

Tra le alternative valutate restano in corsa anche profili più esperti come Rolando Maran, ex tecnico del Brescia, Così come il Bari ha penato Fabio Caserta, che nell’ultima stagione ha allenato il Catanzaro. La scelta definitiva potrebbe arrivare nei prossimi giorni, con il club intenzionato a definire il nuovo corso tecnico in vista della preparazione estiva. E del primo impegno in Coppa Italia contro il Diavolo.