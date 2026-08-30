L'attenzione del Milan al progetto NBA Europe non è mai stata un mistero, ma ora le cose iniziano a farsi serie. La redazione di PianetaMilan ha raccolto alcune informazioni molto interessanti sul piano di Gerry Cardinale per entrare a far parte della nuova Lega basket europea.

NBA Europe, Cardinale fa sul serio | PM News

Milan, ma cos'è il progetto NBA Europe?

Brandon Snow avvistato a Varese

Come raccolto dalla nostra redazione,ha intenzione di fare sul serio per iscrivere ilall'la nuova Lega di basket che prenderà il via ad ottobre 2027. Il patron di RedBird ha ormai definito lain una collaborazione in cui il brand rimarrebbe quello del club rossonero. Le partite si giocheranno adove Cardinale ha intenzione di costruire un'arena sfruttando i terreni acquistati per il progetto stadio.e nasce con l'obiettivo di rivoluzionare il sistema basket europeo. L’idea è quella di creare una lega basata su franchigie, con forti ricavi da diritti televisivi, sponsor e intrattenimento. L’ingresso non sarà alla portata di tutti: il costo per ottenere una licenza dovrebbe oscillareUn investimento importante, pensato per generare valore nel lungo periodo.Un altro indizio importante arriva daldove nei giorni scorsi è stato avvistatoChi è?nonché uno degli uomini di fiducia di Cardinale. Ad accoglierlo i dirigenti del club di pallacanestro biancorosso e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, a testimonianza di quanto questo progetto possa avere un impatto a livello nazionale.