L'ingresso in NBA Europe è uno scenario concreto per il Milan: tutte le indiscrezioni raccolte da PianetaMilan sul progetto
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L'attenzione del Milan al progetto NBA Europe non è mai stata un mistero, ma ora le cose iniziano a farsi serie. La redazione di PianetaMilan ha raccolto alcune informazioni molto interessanti sul piano di Gerry Cardinale per entrare a far parte della nuova Lega basket europea.
NBA Europe, Cardinale fa sul serio | PM NewsCome raccolto dalla nostra redazione, Cardinale ha intenzione di fare sul serio per iscrivere il Milan all'NBA Europe, la nuova Lega di basket che prenderà il via ad ottobre 2027. Il patron di RedBird ha ormai definito la partnership con la Pallacanestro Varese, in una collaborazione in cui il brand rimarrebbe quello del club rossonero. Le partite si giocheranno a San Donato, dove Cardinale ha intenzione di costruire un'arena sfruttando i terreni acquistati per il progetto stadio.
Milan, ma cos'è il progetto NBA Europe?NBA Europe nasce con l'obiettivo di rivoluzionare il sistema basket europeo. L’idea è quella di creare una lega basata su franchigie, con forti ricavi da diritti televisivi, sponsor e intrattenimento. L’ingresso non sarà alla portata di tutti: il costo per ottenere una licenza dovrebbe oscillare tra i 500 milioni e 1 miliardo di euro. Un investimento importante, pensato per generare valore nel lungo periodo.
Brandon Snow avvistato a VareseUn altro indizio importante arriva dal Campus Medico di Varese, dove nei giorni scorsi è stato avvistato Brandon Snow. Chi è? Il responsabile della strategia commerciale di RedBird Capital Partners, nonché uno degli uomini di fiducia di Cardinale. Ad accoglierlo i dirigenti del club di pallacanestro biancorosso e il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, a testimonianza di quanto questo progetto possa avere un impatto a livello nazionale.
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