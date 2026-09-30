Mentre il Milan di Rúben Amorim riprende la preparazione a Milanello dopo gli otto giorni di riposo, i riflettori restano puntati sui 15 calciatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni Nazionali. Nella serata di ieri, quattro tesserati del club di Via Aldo Rossi sono scesi in campo nei match internazionali, regalando indicazioni contrastanti al tecnico portoghese tra panchine inattese, come quelle di Samuel Chukwueze e Yunus Musah, e l'ottima prestazione del giovane Zachary Athekame (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA IN ESCLUSIVA A PIANETAMILAN) in Nations League.

Nazionali Milan: Chukwueze e Musah restano a guardare

Nations League: sorride Athekame con la Svizzera, passerella per Modrić

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Il piano di Amorim a Milanello verso la ripresa della Serie A

Le notizie meno confortanti per Amorim arrivano dall'impiego dei suoi big, rimasti esclusi dalle rotazioni per tutti i 90 minuti. Nelle qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa, la Nigeria ha incassato una pesante sconfitta per 3-0 sul campo della Guinea-Bissau: un crollo verticale delle Super Eagles a cui Samuel Chukwueze ha assistito interamente dalla panchina. L'esterno rossonero proverà a riscattarsi martedì 6 ottobre alle ore 18:00 nell'amichevole in trasferta contro la Russia. Scenario identico per Yunus Musah negli Stati Uniti d'America. Nonostante il prestigioso numero 10 sulle spalle (ereditato temporaneamente dal compagno Christian Pulisic), il centrocampista è rimasto a guardare nel successo in amichevole della nazionale di Mauricio Pochettino per 4-2 contro il Cile. Per Musah, la chance del riscatto da titolare è rimandata alla notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre nel big match amichevole contro il Messico.Note decisamente più liete giungono dal Gruppo 1 della Lega B di Nations League, dove la Svizzera ha travolto la Scozia a domicilio con un netto 3-0. In campo per l'intera durata del match c'era Zachary Athekame, terzino di proprietà del Milan attualmente in prestito all'Olympique Lione. Il classe 2004 ha sfoderato una prestazione solida e convincente sotto gli occhi del C.T. Murat Yakin, confermando la bontà dell'investimento estivo dell'area tecnica rossonera. Nella stessa gara, da segnalare la punizione vincente dell'ex milanista Ricardo Rodríguez e la titolarità di. La Svizzera tornerà in campo sabato 3 e martedì 6 ottobre, affrontando in casa Slovenia e Macedonia del Nord.Nel Gruppo 3 della Lega A, invece, la Spagna campione del mondo ha demolito la Croazia con un roboante 4-1 a Siviglia, trascinata da una doppietta del talento Lamine Yamal. Nel finale di gara c'è stato spazio anche per l'intramontabile: subentrato all'81' al posto dell'interista Petar Sučić, il fuoriclasse del Milan è stato omaggiato da una straordinaria standing ovation da parte del pubblico del 'Ramón Sánchez Pizjuán'. I Vatreni del C.T. Slaven Bilić attendono ora i prossimi impegni casalinghi di cartello contro Inghilterra e Spagna. Vedremo quanto spazio sarà concesso in campo al Pallone d'Oro 2018.Questi verdetti internazionali condizioneranno inevitabilmente le rotazioni a Milanello in vista della sesta giornata di Serie A contro il Sassuolo. Se da un lato il mancato impiego di Chukwueze e Musah preserva i due giocatori da possibili infortuni, dall'altro rischia di rallentarne il ritmo partita proprio nel momento in cui Amorim esige risposte importanti per le rotazioni in mediana e sulla trequarti. Il tecnico portoghese monitorerà attentamente i prossimi impegni del 6 ottobre prima di riabbracciare i suoi Nazionali e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione per la trasferta del Mapei Stadium.