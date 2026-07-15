Maldini e Leonardo rivoluzionano la Nazionale: dal possibile arrivo di Pirlo come CT al ritorno di Buffon nel club Italia
C'è ria di vera e propria rivoluzione in casa azzurra. Dopo il terremoto della scorsa primavera, con la mancata qualificazione ai Mondiali, la Nazionale Italiana è pronta a ridisegnare completamente la propria colonna vertebrale. Sotto la guida del nuovo direttore tecnico, Paolo Maldini, affiancato da Leonardo, la FIGC si prepara a lanciare il nuovo ciclo.
Nazionale, possibile ritorno in azzurro per lui!Le manovre sono già iniziare, anche se manca quella più importante: il Commissario Tecnico. In cima alla lista dei desideri c'è Andrea Pirlo, un profilo che corrisponde all'identikit di carisma e visione calcistica cercato per la rinascita azzurra.
Il nome di Pirlo, però, non è l'unico presente sulla lista. Rimangono molto calde anche le pista che portano ad Antonio Conte, Roberto Mancini e Pep Guardiola. La decisione definitiva, come confermato dai vertici federali, arriverà a fine settimana.
La vera notizia però, riguarda un possibile clamoroso ritorno di Gigi Buffon. Dopo le dimissioni rassegante lo scorso aprile a seguito della mancata qualificazione Mondiale, per l'ex portiere della Nazionale si starebbe profilando un rientro immediato con un ruolo più centrale: Team Manager all'interno del club italia.
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