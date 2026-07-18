Il Mondiale della Francia si chiude domani con la finale per il terzo e quarto posto contro l'Inghilterra. Una sfida che, aldilà della medaglia di bronzo in palio, segnerà la fine di un'era: sarà infatti l'ultima partita di Deschamps sulla panchina della Francia. Per il suo saluto finale, Deschamps sembra intenzionato a fare una vera e propria rivoluzione, concedendo spazio a chi ha visto meno il campo. Scelte di formazione che toccano da vicino al mondo Milan e in particolare il destino dei uomini: Maignan e Rabiot.

Nazionale, Rabiot verso la panchina?

Dopo un Mondiale vissuto da protagonista,potrebbe tirare il fiato: il centrocampista è stato una colonna portante della Francia durante tutto il mondiale, partendo titolare in ogni sfida. Proprio in ottica di questo possibile turnover generazionale che Deschamps vuole attuare per l'ultima recita, Rabiot va verso la panchina: al suo posto Kanté.

Discorso diverso invece per Mike Maignan. Il portiere del Milan va verso la conferma dal primo minuto anche contro l'Inghilterra. Magic Mike vuole chiudere la competizione con un'altra prestazione positiva, blindando la porta dei blues. Tuttavia, le ultime indiscrezioni spingono per un possibile ballottaggio dell'ultimo minuto: Samba spera infatti in un regalo da parte dell'allenatore transalpino per uscire a scalzare Maignan e difendere i pali della Francia.