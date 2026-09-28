Turchia-Italia, Roberto Mancini ufficializza i convocati per la sfida di questa sera: ecco tutti i nomi, inclusi gli esclusi
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La Nazionale Italiana si prepara al big match di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan. In vista della sfida, in programma questa sera a Bursa, attraverso i profili ufficiali della competizione sono stati resi noti quelli che sono i convocati scelti dal tecnico azzurro Roberto Mancini.
Nazionale, i convocati di ManciniSono 23 i calciatori disposizioni del CT per l'appuntamento di stasera. Tra i pali ovviamente spazio Donnarumma, Carnesecchi e Vicario mentre, nel reparto difensivo figurano Bastoni, Scalvini e Di Lorenzo. A centrocampo presenti Tonali, Frattesi e Fagioli mentre, in attacco Mancini potrà contare su diverse alternative tra cui Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori e Scamacca.
La lista dei convocatiPortieri:
- Gianluigi Donnarumma,
- Marco Carnesecchi,
- Guglielmo Vicario.
Difensori:
- Michael Kayode,
- Matteo Ruggeri,
- Riccardo Calafiori,
- Giorgio Scalvini,
- Daniele Ghilardi,
- Alessandro Bastoni,
- Giovanni Di Lorenzo.
Centrocampisti:
- Alessandro Romano,
- Nicolò Fagioli,
- Sandro Tonali,
- Rolando Mandragora,
- Issa Doumbia,
- Davide Frattesi.
Attaccanti:
- Pio Esposito,
- Moise Kean,
- Giacomo Raspadori,
- Gianluca Scamacca,
- Nicolò Cambiaghi,
- Antonio Vergara,
- Sebastiano Esposito.
Non tutta la rosa però raggiungerà Bursa. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, sono 10 i giocatori rimasti a Coverciano: stiamo parlando di Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Ali Zoma.
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