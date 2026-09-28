Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

La Nazionale Italiana si prepara al big match di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan. In vista della sfida, in programma questa sera a Bursa, attraverso i profili ufficiali della competizione sono stati resi noti quelli che sono i convocati scelti dal tecnico azzurro Roberto Mancini.

Nazionale, i convocati di Mancini

La lista dei convocati

Gianluigi Donnarumma,

Marco Carnesecchi,

Guglielmo Vicario.

Sono 23 i calciatori disposizioni del CT per l'appuntamento di stasera. Tra i pali ovviamente spaziomentre, nel reparto difensivo figuranoA centrocampo presentimentre, in attaccopotrà contare su diverse alternative tra cui

Difensori:

Michael Kayode,

Matteo Ruggeri,

Riccardo Calafiori,

Giorgio Scalvini,

Daniele Ghilardi,

Alessandro Bastoni,

Giovanni Di Lorenzo.

Centrocampisti:

Alessandro Romano,

Nicolò Fagioli,

Sandro Tonali,

Rolando Mandragora,

Issa Doumbia,

Davide Frattesi.

Attaccanti:

Pio Esposito,

Moise Kean,

Giacomo Raspadori,

Gianluca Scamacca,

Nicolò Cambiaghi,

Antonio Vergara,

Sebastiano Esposito.

Non tutta la rosa però raggiungerà Bursa. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, sono 10 i giocatori rimasti a Coverciano: stiamo parlando di Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Ali Zoma.