Turchia-Italia, Roberto Mancini ufficializza i convocati per la sfida di questa sera: ecco tutti i nomi, inclusi gli esclusi

Alessia Scataglini
- Milano
Milan, guarda Modrić: gol e grande prestazione con la Croazia | Video

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La Nazionale Italiana si prepara al big match di Nations League contro la Turchia di Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan. In vista della sfida, in programma questa sera a Bursa, attraverso i profili ufficiali della competizione sono stati resi noti quelli che sono i convocati scelti dal tecnico azzurro Roberto Mancini.

Nazionale, i convocati di Mancini

Sono 23 i calciatori disposizioni del CT per l'appuntamento di stasera. Tra i pali ovviamente spazio Donnarumma, Carnesecchi e Vicario mentre, nel reparto difensivo figurano Bastoni, Scalvini e Di Lorenzo. A centrocampo presenti Tonali, Frattesi e Fagioli mentre, in attacco Mancini potrà contare su diverse alternative tra cui Esposito, Moise Kean, Giacomo Raspadori e Scamacca.
Mancini

La lista dei convocati

Portieri:
  • Gianluigi Donnarumma,
  • Marco Carnesecchi,
  • Guglielmo Vicario.

Difensori:

  • Michael Kayode,
  • Matteo Ruggeri,
  • Riccardo Calafiori,
  • Giorgio Scalvini,
  • Daniele Ghilardi,
  • Alessandro Bastoni,
  • Giovanni Di Lorenzo.

Centrocampisti:

  • Alessandro Romano,
  • Nicolò Fagioli,
  • Sandro Tonali,
  • Rolando Mandragora,
  • Issa Doumbia,
  • Davide Frattesi.

Attaccanti:

  • Pio Esposito,
  • Moise Kean,
  • Giacomo Raspadori,
  • Gianluca Scamacca,
  • Nicolò Cambiaghi,
  • Antonio Vergara,
  • Sebastiano Esposito.

Non tutta la rosa però raggiungerà Bursa. Come riferito dal sito ufficiale della FIGC, sono 10 i giocatori rimasti a Coverciano: stiamo parlando di Honest Ahanor, Nicolò Barella, Diego Coppola, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Daniel Maldini, Gianluca Mancini, Massimo Pessina, Samuele Ricci e Mohamed Ali Zoma.

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