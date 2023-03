Napoli-Milan, Tiribocchi: “La pausa in teoria favorisce i rossoneri”

Chi favorisce la pausa: "In teoria più il Milan, che viene da un pari con la Salernitana e dalla brutta sconfitta con l’Udinese, nella cui gara è mancata completamente la prestazione fisica e mentale. Tuttavia quando giochi male vorresti rigiocare subito per riscattarti e per levarti di dosso le scorie negative".

Sulle sfide europee: "La tradizione, la storia, la conoscenza della competizione, la cultura della società sono cose che hanno un peso specifico, tuttavia penso che sarà molto importante la prima delle tre partite, quella di domenica in campionato. Può indirizzare allenamenti, mentalità e autostima a seconda di come finisce. Penso che il Napoli non deve gestire e non credo che lo farà, per gli azzurri e i rossoneri saranno tre gare da giocare a mille all'ora, al massimo".