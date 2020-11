Napoli, Gattuso sul rinnovo: “Non ne vinco una, anche al Milan…” / News

La scaramanzia di Gattuso

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha dribblato la domanda sul rinnovo di contratto, citando il precedente al Milan. Queste le sue parole sul match perso con il Sassuolo e non solo: “Dobbiamo continuare a lavorare, a migliorare, a mettere in condizioni migliori Osimhen e andare a creare qualcosa diverso dalla profondità. Noi non dobbiamo ascoltare ciò che dicono in giro, scudetto o non-scudetto. Noi dobbiamo pensare ad arrivare tra i primi quattro. E’ un campionato molto livellato, ogni partita è difficile. Con i 5 cambi le squadre cambiano fisionomia, non solo noi. Non ci sono gare facili, ma tutte tirate.

Sul rinnovo

“Lasciamo stare. Ogni volta che parlo di rinnovo non ne vinco una, anche al Milan…“.

