Napoli, De Laurentiis indagato per falso in bilancio: il motivo | News

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe indagato per falso in bilancio. Ecco il motivo dell'inchiesta

Il presidente del Napoli , Aurelio De Laurentiis , sarebbe indagato a Roma con l'accusa di falso in bilancio. Il numero uno del club partenopeo, infatti, è stato iscritto nel registro degli indagati dai PM della Procura. L'inchiesta sarebbe legata alla plusvalenza fittizia sull'acquisto dell'attaccante nigeriano Victor Osimhen dal Lille .

Come ricordato da 'gazzetta.it', l'iscrizione di Aurelio De Laurentiis al registro di Roma sarebbe un atto dovuto. Questo soprattutto dopo l'invio del faldone da parte dei PM partenopei. Da ricordare anche come la pratica per l'acquisto di Victor Osimhen sia stata già chiusa diverso tempo fa. LEGGI ANCHE: Milan, Ravezzani: "Parlare di Scudetto è fuori luogo" >>>