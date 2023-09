Milan, Ravezzani: “Parlare di scudetto fuori luogo da subito”

Ravezzani, tramite il proprio profilo X, ha postato la sua idea sul Milan. Per il giornalista, i rossoneri non possono puntare allo scudetto

Il Milan è partito forte in questo campionato di Serie A. I rossoneri hanno vinto le prime tre convincendo anche sul piano del gioco. Poi la pesante caduta contro l'Inter e il pareggio per 0-0 contro il Newcastle. Il Diavolo si è riprese grazie al gol di Leao contro il Verona, ma il gioco non è stato il massimo. Ecco un parere sui rossoneri.