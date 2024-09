Visita al MUSEO del MILAN. Vi porto con me nella SALA delle COPPE

Non avete mai visitato il museo del Milan? Il nostro Stefano Bressi ha girato un video per il canale YouTube di Pianeta Milan

Non avete mai visitato il museo del Milan? Il nostro Stefano Bressi ha girato un video per il canale YouTube di Pianeta Milan in cui mostra gli oggetti, i trofei e i cimeli più interessanti della storia rossonera. Il Diavolo ha vinto moltissimo negli anni, con tantissime leggende che hanno indossato i colori del Diavolo. Godetevi il tour!