Morto Maurizio Costanzo: il giornalista e re del talk show aveva 84 anni

E' notizia di pochi minuti fa la scomparsa di Maurizio Costanzo. A darne il triste annuncio è stato il suo ufficio stampa, confermando come il giornalista e conduttore televisivo è morto all'età di 84 anni. Volto noto della televisione italiana, Costanzo ha raggiunto la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai il talk-show Bontà loro. Il suo nome è legato anche al Maurizio Costanzo show, in onda dal 1982 su Mediaset.