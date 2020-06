Morte Mario Corso, il Milan: “Grande e leale avversario”

MILAN NEWS – Il Milan, attraverso il proprio account ufficiale Twitter, ha espresso il proprio cordoglio per la morte di Mario Corso, storico centrocampista dell’Inter ricoverato da diversi giorni in ospedale. Il club nerazzurro, in occasione della partita di domani contro la Sampdoria, giocherà con il lutto al braccio. Ecco il post del Milan.

INTANTO IL FUTURO DEL MILAN E’ DECISIVO. L’ASSE RANGNICK-MONCADA E’ PRONTO, CONTINUA A LEGGERE >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓