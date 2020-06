Milan, il futuro è deciso: Rangnick-Moncada sarà il nuovo asse

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan si compatta in vista di questo finale di stagione in modo da cercare l’ingresso in Europa League, l’unico obiettivo rimasto di questa annata. Allo stesso tempo, però, il futuro è già avviato, con Ralf Rangnick che guiderà il nuovo corso.

Rangnick in questo momento lavora sul doppio binario. Da una parte sta seguendo con attenzione le vicende del Lipsia, che è ormai vicinissimo è alla qualificazione matematica in Champions League, dall’altra, invece, segue e attende gli sviluppi da Milanello. Da diversi mesi si parla di un accordo triennale tra il Milan e Rangnick, con un budget da 75 milioni di euro più la metà degli introiti delle possibili cessioni, ma al momento la dirigenza non vuole disturbare il lavoro di Pioli, che, come detto, cercherà di chiudere la stagione nel migliore dei modi.

E’ anche vero,però, che qualcosa si muove. Ad esempio è stato ingaggiato il terzino Kalulu, che ha avuto l’ok dello stesso Rangnick. I contatti tra il tedesco, Geoffrey Moncada e Hendrik Almstadt sono costanti: quest’ultimi stanno lavorando in maniera scrupolosa per individuare dei giovani talenti in tutta Europa, ma poi ovviamente spetterà al tedesco l’ultima parola. Di sicuro tra i tre sembra essere nato un ottimo rapporto di collaborazione.

C’è comunque da aspettare un altro mese per uscire definitivamente dal limbo. Il Milan in questo momento è settimo in Serie A e spera di scalare delle posizioni in classifica, ma è stato messo in conto anche un piano B: nel caso in cui i risultati non fossero all’altezza delle aspettative, l’arrivo di Rangnick potrebbe subire delle significative accelerazioni. Insomma, il manager è pronto a prendersi il Milan. INTANTO COLLOQUIO TRA GAZIDIS E PIOLI. ECCO COSA SI SONO DETTI, CONTINUA A LEGGERE >>>

