Milan, colloquio tra Pioli e Gazidis: ecco cosa si sono detti

MILAN NEWS – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, ieri la dirigenza rossonera, composta da Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, era al gran completo per assistere all’allenamento della squadra rossonera,

C’è stato nel corso della giornata di ieri anche un colloquio tra Gazidis e Pioli. L’amministratore delegato ha ribadito all’allenatore tutta la sua stima e ha chiesto di cercare di fare di tutto per portare il Milan in Europa. Il fatto che il tutto sia avvenuto con Maldini e Massara (che restano comunque in uscita) ha un solo obiettivo: tenere unito il Milan, oggettivamente provato dalle tensioni e dai colpi di scena che si sono susseguiti lungo quest’annata (l’esonero di Giampaolo, il licenziamento di Boban, i problemi con Rangnick). Pioli è sereno, determinato a svolgere il suo lavoro con grande professionalità fino alla fine. INTANTO E’ GRANDE FREDDO TRA IBRAHIMOVIC E GAZIDIS, CONTINUA A LEGGERE >>>

