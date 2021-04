Mondiali Qatar 2022, diritti tv assegnati alla Rai. Esce di scena Amazon

I prossimi Mondiali in Qatar nel 2022 potranno essere visti sui canali della Rai. Niente diritti televisivi, dunque, per Amazon

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', i prossimi Mondiali in Qatar nel 2022 potranno essere visti sui canali ufficiali della Rai . Dunque, la TV nazionale si è aggiudicata i diritti per trasmettere tutte le 64 partite del torneo, oltre al palinsesto e gli highlights. Di queste 64, 28 gare verranno trasmesse su Rai 1, tra cui il match di apertura, le semifinali e la finale. I Mondiali in Qatar saranno i primi ad essere disputati in inverno, nei mesi di Novembre e Dicembre, dove le favorevoli condizioni climatiche e l'avanzata tecnologia presente nei moderni stadi qatarioti permetteranno di poter giocare nelle migliori condizioni possibili.

Non sono mancate le parole del direttore dei diritti dei media e dei servizi per i contenuti della Fifa Jean-Christophe Petit. 'Dopo un processo di gara molto competitivo, siamo lieti di aver concluso un accordo con un forte media partner in Italia per la Coppa del Mondo Fifa 2022. Non vediamo l'ora di lavorare con la Rai per rendere questa Coppa del Mondo unica nel suo genere e creare un'esperienza indimenticabile per tutti i fan italiani'.