Mondiali, il Portogallo umilia la Svizzera 6-1: in rete anche Leao | News

Uno straripante Portogallo elimina la Svizzera agli ottavi di finale vincendo 6-1: in rete anche l'attaccante del Milan Rafael Leao

Questa sera è andata in scena l'ultimo ottavo di finale del Mondiale in Qatar che ha visto sfidarsi Portogallo e Svizzera. La nazionale allenata dal c.t. Fernando Santos ha sconfitto 6-1 gli elvetici. Protagonista assoluto del match Gonzalo Ramos, il quale ha giocato dal primo minuto al posto di Cristiano Ronaldo e ha ripagato la scelta di Santos segnando una strepitosa tripletta. Di Pepe, Guerreiro e Leao le altre reti. Riguardo il milanista, gli sono bastati appena sette minuti di partita per timbrare il cartellino. Il Portogallo affronterà ai quarti di finale il Marocco, vittorioso oggi contro la Spagna. Milan, attento: due club italiani sulle tracce di Kiwior.