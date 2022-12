Calciomercato – Milan, attento: due club italiani sulle tracce di Kiwior

Titolare al Mondiale con la nazionale polacca, Jakub Kiwior ha confermato la sua ottima crescita. Il difensore dello Spezia ha disputato un buon Mondiale arrivando fino agli ottavi di finale ed è stata un'ottima occasione per il giocatore di confrontarsi contro avversari di livello assoluto. Kiwior piace a diversi club esteri, ma anche in Italia ha gli occhi di tre società molto importanti.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il Milan da tempo è sulle sue tracce senza affondare mai il colpo decisivo. Questo poteva favorire la Juventus, altro club interessato al polacco, ma i problemi societari hanno messo in secondo piano l'aspetto tecnico. Tra le due squadre potrebbe inserirsi il Napoli. Giuntoli, infatti, potrebbe anticipare la concorrenza già a gennaio per acquistare Kiwior. Se prima il suo valore si aggirava intorno ai 15 milioni di euro, dopo il Mondiale la sua cifra è salita fino ai 20 milioni. Vedremo, dunque, se Spalletti avrà il suo rinforzo in difesa. Milan, presente nella top 5 delle squadre di Serie A più seguite sui social.