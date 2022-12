Calciomercato – Il Napoli prova a soffiarlo al Milan: le ultime news

Il Milan è attento a cogliere tutte le occasioni che il calciomercato presenta, sia per l'inverno sia per l'estate 2023. Le ultime notizie

Daniele Triolo

Qualche giorno fa 'Sky Sport' ha lanciato un'indiscrezione di calciomercato sul Milan. Una notizia di quelle che fanno sognare i tifosi. Sentire, infatti, il nome del Diavolo accostato ad un grande attaccante, in una fase storica nella quale i rossoneri devono svecchiare e potenziare il reparto, è roba per cuori forti.

Come si ricorderà, nello specifico, in merito al calciomercato del Milan per l'estate 2023 si era detto come il club di Via Aldo Rossi fosse sulle tracce di un illustre svincolato. O meglio, di un forte cannoniere che, dal prossimo 1° luglio 2023, sarà libero di firmare con qualsiasi altra squadra poiché non ha alcuna intenzione di prolungare con quella attuale.

Calciomercato Milan: Diavolo sulle tracce di Thuram junior — Stiamo parlando di Marcus Thuram, classe 1996, figlio di Lilian, ex difensore di Parma, Juventus e Nazionale francese, nonché fratello di Khéphren, centrocampista del Nizza, anch'egli tenuto sott'occhio da Paolo Maldini e Frederic Massara. Thuram, autore già di 13 gol e 4 assist in 17 gare stagionali con i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, attualmente è impegnato ai Mondiali in Qatar con la Francia, dov'è la prima riserva del fenomeno Kylian Mbappé.

Il Milan si è interessato a lui un po' per cautelarsi nel caso in cui dovesse andare via in estate - causa mancato rinnovo del contratto - il portoghese Rafael Leão. Un po' perché Thuram junior piace da tempo ai rossoneri, visto che, per caratteristiche tecniche, è un giocatore che può fare al caso di mister Stefano Pioli. Gioca sia sull'esterno sia da prima punta: perfetto per il Milan fluido e dinamico del tecnico di Parma.

Marcus Thuram piace anche all'Inter e, si dice, al Bayern Monaco, anche se fonti tedesche tendono ad allontanare il club di Säbener Straße dal novero delle pretendenti. La notizia di oggi, riferita dal 'Corriere dello Sport', è che il giocatore sarebbe entrato anche nel mirino del Napoli di Luciano Spalletti, rivale del Milan nella corsa Scudetto ed anche per il calciomercato estivo 2023, a quanto pare.

Su di lui anche Inter e Napoli: chi la spunterà? — Questo perché il messicano Hirving Lozano, il cui contratto con gli azzurri scadrà il 30 giugno 2024, sarà ceduto al miglior offerente. Il calciatore è libero di scegliere il proprio destino, con il Napoli che vorrebbe provare a piazzare la zampata decisiva per bruciare le milanesi. Attenzione, però, perché c'è un dettaglio da non sottovalutare: i partenopei hanno fissato il tetto salariale per ogni giocatore a 3,5 milioni di euro.

E Thuram, che si libererà gratis, punterà ad ottenere di più. Ecco, dunque, che Milan e Inter potrebbero tornare prepotentemente in gioco per il numero 10 del 'Gladbach. Pronto a rinverdire in Serie A - con più reti, ovviamente - i fasti del papà difensore. Milan, presente nella top 5 delle squadre di Serie A più seguite sui social.